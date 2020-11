Serie A, 8^ giornata: il Milan difende il primato, l’Inter recupera terreno su Napoli e Atalanta. Risultati e classifica

Le cose più importanti sono successe in vetta alla classifica, ed era difficile pensare potesse accadere il contrario, essendoci di mezzo una sfida tra due tra le prime della classe: il Milan che batte per 1-3 il Napoli al San Paolo è la notizia della serata per la Serie A e per l’Inter, che in virtù del risultato dei ‘cugini’ si assicura il sorpasso sul Napoli, oltreché quello sull’Atalanta, bloccata ieri sullo 0-0 a Cesena contro lo Spezia. Continua a vincere il Sassuolo che oggi – per un pomeriggio – è rimasto in vetta solitaria al campionato. Nessun intoppo nemmeno per Juventus e Roma, vittoriose in casa questo weekend rispettivamente contro Cagliari e Parma. Ecco quindi i risultati dell’ottava giornata e la classifica aggiornata.

8^ GIORNATA: Crotone-Lazio 0-2; Spezia-Atalanta 0-0; Juventus-Cagliari 2-0; Fiorentina-Benevento 0-1; Verona-Sassuolo 0-2; Inter-Torino 4-2; Roma-Parma 3-0; Sampdoria-Bologna 1-2; Udinese-Genoa 1-0; Napoli-Milan 1-3.

CLASSIFICA: Milan 20, Sassuolo 18, Roma 17, Juventus 16, Inter 15, Napoli 14, Atalanta 14, Lazio 14, Verona 12, Sampdoria 10, Cagliari 10, Bologna 9, Spezia 9, Benevento 9, Fiorentina 8, Udinese 7, Parma 6, Torino 5, Genoa 5, Crotone 2.

