Social – Sebastiano Esposito, lo sfottò a Gagliardini: “Pure l’intervista ora? Follia…”

Pare che da Ferrara ci sia qualcuno che segue attentamente quello che succede in casa Inter, almeno di fronte alle telecamere: quel qualcuno risponde al nome di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dei nerazzurri e in prestito alla SPAL, che ieri ha trovato la sua prima rete con la squadra spallina e che nelle scorse ore si è reso protagonista di uno sfottò social ai danni del malcapitato Roberto Gagliardini, protagonista delle interviste in zona mista nel pre-partita di Inter-Torino.

Esposito, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram dove è inquadrato Gagliardini intento a rispondere alle domande dei giornalisti di DAZN in attesa di scendere in campo, aggiungendo un commento: “Pure l’intervista ora? Follia…”. A corredo di questo, una faccetta sorridente, da parte di un giocatore che – in un futuro nemmeno troppo lontano – conta di essere anche lui lì, a San Siro, di nuovo nelle vesti di giocatore dell’Inter, a rispondere alle domande dei giornalisti. E non solo a far quello. Ecco, intanto, la storia pubblicata oggi da Sebastiano Esposito:

