Napoli, Giuntoli su Milik: “Non è oggetto di scambio, abbiamo un tesoretto e ce lo teniamo”

La certificazione di Giuntoli è arrivata, ora si può gentilmente passare oltre, o riformulare: Arkadiusz ‘Arek’ Milik non è oggetto di scambio, ormai è ufficiale, l’ha confermato appunto Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, durante un’intervista a Sky nel pre-partita di Napoli-Milan. L’attaccante partenopeo, infatti, pare sempre più nell’orbita di un’uscita da Napoli entro il prossimo mercato di gennaio, ma, nonostante un contratto in scadenza nel 2021 che non verrà comunque rinnovato, la società di De Laurentiis non opererà sconti per chi vorrà accaparrarselo a gennaio.

In questo senso, infatti, le parole di Giuntoli sono state più che mai indicative: “Pensiamo che il mercato di gennaio sarà privo di tanti attaccanti e tante squadre cercano un attacco – ha detto – Noi pensiamo di avere un tesoretto in mano e quindi ci giocheremo le nostre carte, teniamo duro”. Milik, nelle ultime ore, è stato accostato con vigore anche all’Inter. Le cui future mosse per il polacco, allo stato delle cose, sono ancora tutte da vedere.

