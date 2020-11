Maicon, clamoroso ritorno in Italia? Una società di Serie D ci sta pensando: può arrivare a dicembre

Che fine ha fatto Maicon Douglas Sisenando, per gli amici semplicemente Maicon? Nessuna fine, in realtà, perché l’ex calciatore dell’Inter del Triplete sta ancora giocando, non si è ritirato, a dispetto dei suoi 39 anni suonati e di una carriera che gli ha già dato quel che gli poteva dare: oggi Maicon milita al Villa Nova, in Brasile, dopo aver lasciato l’Italia per l’ultima volta nel 2016 (l’addio alla Roma e le successive esperienze all’Avaì e al Criciuma), ma non è detto che non possa effettuare un ultimo ritorno nel Paese che, forse più di tutti, nel calcio gli ha dato tanto, tutto.

Infatti, come scrive sul proprio profilo Twitter il giornalista Nicolò Schira, una pista per far rientrare Maicon in Italia ci sarebbe, non sarebbe fantasia: interessato al colpaccio del brasiliano ci sarebbe appunto il Sona, società di Serie D della provincia di Verona, e il bello è che non pare essere – questa – una semplice suggestione. Le trattative, infatti, sarebbero già in fase avanzata e il calciatore potrebbe atterrare in Veneto anche già nel mese di dicembre.

