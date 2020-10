Eriksen buona la prima con la Danimarca: goal e vittoria contro le Far Oer

Christian Eriksen all’Inter sta facendo fatica ad imporsi e ad adattarsi al tipo di calcio richiesto da Antonio Conte. Il fuoriclasse danese tuttavia rimane un calciatore dotato di talento sopraffino e, quando ne ha la possibilità, non manca di farlo vedere e di confermare la propria vena realizzativa.

Eriksen infatti, impegnato con la Danimarca in amichevole contro le Isole Far Oer, ha giocato 72′ minuti del 4 a 0 facile facile rifilato dagli scandinavi agli isolani. Per lui anche la rete del raddoppio, siglata su calcio di rigore. Ora per il calciatore nerazzurro arriveranno impegni certamente più probanti, con l’Islanda l’11 ottobre e l’Inghilterra il 14.

