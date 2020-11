Eriksen, notte fonda all’Inter? I tifosi gli stanno vicino e lanciano l’hashtag #ForzaChristian

Si è tifosi, e se si è tifosi si sostiene i calciatori della propria squadra: il ragionamento, la spinta propulsiva dell’hashtag #ForzaChristian che proprio in questi minuti si sta diffondendo a macchia d’olio su Twitter, pare essere questa. Perché, oggi, Christian Eriksen, per l’Inter, è oggettivamente un problema, così come l’Inter rischia di diventare un problema per lui, tra un Antonio Conte che viene rimproverato di non essere in grado a ritagliare il giusto ruolo a un calciatore – il danese – che il talento lo possiede di natura, e un Eriksen che, dal canto suo, viene accusato di non saper cogliere le opportunità che Conte gli concede. Non ultima quella di sabato scorso contro il Parma.

Nel frattempo, come detto, i tifosi provano a far sentire la propria vicinanza a Eriksen in questo momento particolare della sua esperienza nerazzurra, nella quale il danese si gioca tutto, visto che già in mattinata la stampa ha cominciato a ventilare possibilità di cessione per il calciatore già a gennaio. E così è nato l’hashtag, #ForzaChristian, appunto: un moto di vicinanza, un abbraccio virtuale anche oggi che gli abbracci, quelli fisici, sarebbero vietati. O quasi.

