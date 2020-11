Social – L’Inter parte per la Spagna, la carica di Vidal in vista del Real: “Arriviamo”

L’Inter si prepara a vivere la delicata trasferta in Spagna che potrebbe essere già decisiva per la Champions League dei nerazzurri, dopo i pareggi arrivati nelle prime due giornate con Borussia M’Gladbach e Shakhtar Donetsk. Domani sera gli uomini di Antonio Conte saranno impegnati contro il Real Madrid a Valdebebas, nello stadio di allenamento dei Blancos utilizzato in luogo del Santiago Bernabeu, dove sono in corso lavori di restauro.

Nel giorno della vigilia, Arturo Vidal ha postato un’immagine sui social con alcuni compagni di squadra, in partenza verso il capoluogo spagnolo: