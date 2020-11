Nazionali – Serbia, Kolarov convocato per gli impegni di novembre: sfiderà Scozia, Ungheria e Russia

Invero, era difficile che potesse essere escluso: la notizia, comunque c’è, e va data così, per quello che è, e cioè un lancio: Aleksandar Kolarov è tra i convocati della Serbia – allenata dal ct Ljubisa Tumbakovic – per gli impegni di novembre della selezione serba contro Scozia, Ungheria e Russia, che avranno luogo tra il 12 e il 18 di questo mese.

Il primo impegno dell’agenda è la sfida contro la Scozia (12 novembre), gara decisiva per l’accesso della Serbia agli Europei in programma nell’estate 2021. Le successive sfide contro Ungheria e Russia, invece, saranno valide per il cammino della Serbia nella Nations League. E per tutte queste sfide, come detto, Tumbakovic ha deciso di affidarsi anche a Kolarov. Il quale, ormai, è un baluardo della rappresentativa serba, avendo esordito in Nazionale nel 2008.

