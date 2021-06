Eriksen: “Sono felice di aver vinto all’Inter, era il mio obiettivo”

Il numero 24 nerazzurro: "Vincere con l'Inter è stato liberatorio".

Dopo molti mesi difficili fatti di panchina e delusioni, Christian Eriksen è riuscito a coronare il sogno di vincere con la maglia nerazzurra, da protagonista. Il suo ruolo in campo è stato determinante per la vittoria dello Scudetto ma adesso il centrocampista danese ha un altro obiettivo, come a raccontato ai microfoni di Fyens: "Vogliamo andare il più lontano possibile all'Europeo. Poi bisogna vedere come finisce, ma penso che possiamo puntare in alto".