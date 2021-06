Social – Il messaggio di Lazaro a Skriniar: “Buona fortuna, ci vediamo presto”

I due giocatori si sono incontrati in campo durante Austria-Slovacchia

Austria e Slovacchia hanno giocato stasera un'amichevole in vista dei prossimi Europei itineranti. In campo erano presenti due giocatori di proprietà dell'Inter: da una parte Valentino Lazaro (attualmente al Gladbach in prestito) e dall'altra il pilastro della difesa nerazzurra Milan Skriniar. Nel dopo gara, il centrale ha pubblicato un post Instagram soddisfatto della propria prestazione. Di seguito il post: