TS – Tesoretto da Europei e Copa America: l’Inter tifa per grandi prestazioni

Quattro nerazzurri saranno gli osservati speciali quest'estate

Gli Europei e la Copa America vedranno in campo diversi giocatori nerazzurri. Lukaku, Bastoni o Barella non hanno certamente bisogno di vetrine e sono ritenuti incedibili sul mercato ma le Nazionali potranno essere delle ottime occasioni per mettersi in mostra per alcuni giocatori dell'Inter. Come riporta TuttoSport, sono quattro in particolare i nerazzurri sotto osservazione. Agli Europei i fari saranno puntati su Ivan Perisic e Valentino Lazaro: l'Inter punta a venderli per poter rivoluzionare e potenziare le fasce esterne, tanto care a Simone Inzaghi.