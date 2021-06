AS – Simeone rinnova e chiede Lautaro all’Atletico. Inter fiduciosa: il motivo

L'attaccante argentino dovrebbe rimanere in maglia nerazzurra per almeno un'altra stagione

Come spiegato questa mattina dal diario AS, il tecnico argentino vorrebbe una punta da alternare o far giocare in coppia con Luis Suarez e in genere nelle ultime sessioni di mercato l'Atletico Madrid ha sempre portato a casa una punta importante. In questo caso, però, l'operazione sembra molto complicata per gli spagnoli, visto che l'unica offerta timidamente presentata all'Inter ammontava a 50 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne aspettano 70 per iniziare le discussioni ed oltre 90 per valutare eventualmente una cessione. Una quantità di denaro, quest'ultima, di cui l'Atletico Madrid non dispone; da qui il cauto ottimismo in casa interista sul futuro a Milano di Lautaro Martinez.