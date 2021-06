Mercato – Inter, è il giorno di Joao Mario allo Sporting: distanza minima tra le parti

Il centrocampista portoghese vicino al ritorno in Portogallo a titolo definitivo

Potrebbe finalmente sbloccarsi quest'oggi la trattativa che riguarda la cessione a titolo definitivo da parte dell' Inter di Joao Mario allo Sporting CP . Il club nerazzurro, secondo quanto ripreso in Portogallo questa mattina nella copertina di Record, dovrebbe incontrare l'agente del calciatore Federico Pastorello per definire il futuro del centrocampista. A quanto pare la distanza fra i due club sembra essere minima, e l'incontro tra club nerazzurro ed entourage del portoghese potrebbe sbloccare l'impasse.

L'accordo tra Inter e Sporting CP probabilmente non è mai stato così vicino ad un accordo come in questo momento, visto che tra la domanda di 8 milioni dei nerazzurri e l'offerta di 7 da parte dei Leões, balla un solo milione. La mediazione dell'agente Pastorello potrebbe senz'altro risultare decisiva per l'accelerata finale dell'affare di mercato, considerati i buoni rapporti con la dirigenza interista portati avanti negli ultimi anni. Insomma, un ultimo step che a partire da oggi potrebbe essere superato in questa settimana e poi Joao Mario lascerà l'Inter a titolo definitivo dopo cinque anni.