Eriksen, a inizio settimana il responso dei medici italiani. Intanto in Danimarca…

Le strade sembrano ormai destinate a dividersi

Come ormai è ben noto, in Italia, finché avrà un defibrillatore sottocutaneo impiantato, Eriksen non riceverà mai l'idoneità sportiva, non solo per giocare, ma nemmeno per allenarsi. E, visto quanto successo, è estremamente improbabile che l'apparecchio verrà tolto. Come riportato da Gazzetta.it, a inizio della prossima settimana probabilmente arriverà lo scontato verdetto finale da parte dei medici italiani riguardo l'idoneità sportiva. Dopodiché, le strade di Eriksen e dell'Inter, con enorme rammarico di entrambe le parti, si separeranno definitivamente. Il ragazzo intanto cerca di tornare alla normalità, anche in vista di un suo possibile rientro in un altro campionato.