Roma-Inter, arbitra Di Bello: la curiosa coincidenza che lo lega ai due club

I numeri degli "strani" precedenti

Roma-Inter, match che andrà in scena domani sera alle 18 all'Olimpico di Roma, sarà una sfida piuttosto particolare non solo per José Mourinho, grande ex della partita, e Inzaghi, che torna nella città dove è diventato grande, sponda Lazio. C'è infatti una curiosa coincidenza che vede protagonista anche l'arbitro della partita, Marco Di Bello.