Esami cancellati per Calhanoglu: cosa sta succedendo

Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, questa mattina è stato il solo Francesco Acerbi a presentarsi presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per sottoporsi ad esami strumentali dopo l’infortunio accusato lo scorso martedì sera contro il Liverpool. Il centrale dell’Inter, tra l’altro, dovrà stare fermo per almeno un mese a causa di un risentimento al bicipite femorale della coscia destra.

Nessun controllo approfondito, invece, per Hakan Calhanoglu, altra ‘vittima’ del match di Champions League perso per un errore arbitrale. Il centrocampista turco, infatti, intorno al decimo del primo tempo era stato costretto alla sostituzione per un fastidio all’altezza dell’adduttore della coscia destra. Perché, dunque, nel suo caso non sono stati prenotati ulteriori test medici?

Come riferito dal giornalista Fabrizio Biasin, al momento l‘Inter ha preferito evitare controlli. Questo perché l’infortunio di Calhanoglu sembra essere meno serio del previsto e dovrebbe limitarsi ad una semplice contrattura. Il calciatore salterà sicuramente la sfida di domenica contro il Genoa, ma potrebbe recuperare in tempo per essere a disposizione in vista della Supercoppa Italiana.