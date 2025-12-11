Tegola UFFICIALE per l’Inter: stop lungo per Acerbi

Come già era stato pronosticato nelle scorse ore, non giungono buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Francesco Acerbi. Il centrale dell’Inter, uscito per un forte fastidio ai flessori della coscia destra lo scorso martedì sera contro il Liverpool, questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali per verificare meglio le sue condizioni.

Come annunciato ufficialmente dall‘Inter, si tratta di un risentimento al bicipite femorale. Ciò significa che Cristian Chivu sarà costretto a fare a meno di Acerbi per almeno un mese. Ciò significa che, oltre a saltare la Supercoppa Italiana, il centrale potrebbe perdersi anche lo scontro diretto dell’11 gennaio contro il Napoli in campionato.

Questa la nota ufficiale dell’Inter sugli esami di questa mattina: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra”.