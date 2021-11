VIDEO – ESCLUSIVA Antonio Manzo (SpazioNapoli): “Ecco come si ferma Osimhen. E su Insigne…”

INTER NEWS - Tanti temi da affrontare in vista di Inter-NapoliCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO

Redazione Passione Inter

Ospite di Passione Inter in questa nuova intervista esclusiva è Antonio Manzo, direttore di SpazioNapoli.it. Con Antonio abbiamo parlato di Inter-Napoli, del come marcare Osimhen, della corsa Scudetto, dell'accoglienza verso Spalletti a San Siro e del rinnovo di Insigne.