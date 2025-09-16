Esordio Inter a sorpresa, Chivu può lanciarlo contro l’Ajax

Questa mattina a destare preoccupazione in casa Inter, oltre al forfait ufficiale di Matteo Darmian rimasto a Milano a causa di una lombalgia, sono state anche le condizioni di Lautaro Martinez. Anche l’argentino ha sofferto un problema alla schiena e per questa ragione non si è allenato in campo coi compagni durante la rifinitura, ma si è limitato ad un lavoro personalizzato in palestra.

Lautaro sta raggiungendo Amsterdam in questi istanti insieme ai compagni, anche se la sua presenza dal primo minuto rimarrà in dubbio sino a domani. Qualora non dovesse farcela dall’inizio, Chivu potrebbe lanciare un po’ a sorpresa il giovanissimo Pio Esposito, al debutto in Champions League e leggermente avanti nelle quotazioni rispetto a Bonny.

Questa l’indiscrezione di Calciomercato.com sullo stop di Lautaro: “Nel caso in cui le condizioni della sua schiena non si rivelassero però tali da consentirgli di giocare il match, o di farlo dal primo minuto, attenzione pure all’ipotesi dell’esordio in Champions League del giovane Pio Esposito, che rispetto a Thuram e Bonny avrebbe maggiormente le caratteristiche della prima punta”.