16 Settembre 2025

“Ma dov’è Lauti”: Thuram scopre così l’infortunio

Il siparietto di questa mattina

Questa mattina si è svolta dalle 11.00 la sessione di allenamento aperta ai media ad Appiano Gentile, alla vigilia di Ajax-Inter. Nel pomeriggio, invece, la squadra allenata da Cristian Chivu ha preso il volo per Amsterdam e tra pochi minuti farà una prima visita alla Johan Cruijff Arena in vista della conferenza stampa in programma alle 19.00.

Come appreso questa mattina, sono da valutare le condizioni di Lautaro Martinez. L’attaccante ha saltato la rifinitura per un problema alla schiena, ma potrebbe farcela per esserci in campo dal primo minuto al fianco di Thuram. Proprio il francese questa mattina ha saputo dell’assenza dell’argentino solamente una volta sceso in campo.

Beccato dalle telecamere di gazzetta.it, Thuram si è rivolto a staff e compagni chiedendo: “Ma dov’è Lauti?”. Dopo qualche secondo il francese è stato rassicurato ed ha saputo del fastidio accusato da Lautaro, il quale ha svolto invece un lavoro personalizzato in palestra.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.