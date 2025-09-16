LIVE La conferenza stampa di Chivu alla vigilia di Ajax-Inter
Le parole del tecnico nerazzurro
Arrivati da poche ore ad Amsterdam, dopo la rifinitura svolta questa mattina ad Appiano Gentile, i nerazzurri sono immediatamente giunti alla Johan Cruijff Arena per il tradizionale sopralluogo della vigilia, ma soprattutto per la conferenza stampa in programma inizialmente alle 19.00, ma posticipata a causa del maltempo. Per l’Inter si tratta di un match molto importante dopo l’ultima sconfitta di campionato contro la Juventus.
In vista di Ajax-Inter alle 21.00 di domani sera, dunque, Cristian Chivu risponderà insieme a Denzel Dumfries alle domande dei giornalisti. Sarà possibile seguire le parole dell’allenatore in diretta su Passione Inter.
PREMI F5 PER AGGIORNARE
19.15 – La squadra dovrebbe atterrare intorno alle 19.30 per poi raggiungere successivamente lo stadio. La conferenza di Chivu dovrebbe dunque iniziare con un’ora complessiva di ritardo rispetto al programma iniziale.
19.00 – La conferenza stampa inizierà con diversi minuti di ritardo a causa del maltempo su Amsterdam. Il nuovo orario previsto è intorno alle 20.00.