17 Settembre 2025

Chivu cambia idea: fuori Barella, novità a centrocampo

Scelta a sorpresa

Ci saranno diverse novità di formazione questa sera per quanto riguarda l’Inter chiamata alla sfida delicata contro l’Ajax. Cristian Chivu ha infatti intenzione di operare diversi cambi rispetto alla squadra schierata a Torino lo scorso sabato, rinunciando anche ad alcuni titolarissimi. Tra questi, però, non si discute la presenza di Yann Sommer, confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

La vera grande novità di questa sera, come scritto da La Gazzetta dello Sport, riguarda il centrocampo. Oltre al ritorno di Sucic al posto di Mkhitaryan, si va verso l’esordio stagionale dal primo minuto di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo dovrebbe partire al posto di Barella, con Calhanoglu inamovibile davanti alla difesa.

Ancora grande incertezza in attacco considerato il mal di schiena di Lautaro: se l’argentino non dovesse farcela, Pio Esposito sembra essere in leggero vantaggio nel ballottaggio con Bonny.

Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.