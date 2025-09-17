Chivu cambia idea: fuori Barella, novità a centrocampo
Scelta a sorpresa
Ci saranno diverse novità di formazione questa sera per quanto riguarda l’Inter chiamata alla sfida delicata contro l’Ajax. Cristian Chivu ha infatti intenzione di operare diversi cambi rispetto alla squadra schierata a Torino lo scorso sabato, rinunciando anche ad alcuni titolarissimi. Tra questi, però, non si discute la presenza di Yann Sommer, confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.
La vera grande novità di questa sera, come scritto da La Gazzetta dello Sport, riguarda il centrocampo. Oltre al ritorno di Sucic al posto di Mkhitaryan, si va verso l’esordio stagionale dal primo minuto di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo dovrebbe partire al posto di Barella, con Calhanoglu inamovibile davanti alla difesa.
Ancora grande incertezza in attacco considerato il mal di schiena di Lautaro: se l’argentino non dovesse farcela, Pio Esposito sembra essere in leggero vantaggio nel ballottaggio con Bonny.