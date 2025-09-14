Probabili formazioni di Ajax-Inter: Chivu cambia i titolari

Dopo un inizio titubante in campionato, l’Inter è pronta all’esordio in Champions League, con una trasferta subito molto delicata in casa dell’Ajax. La partita andrà in scena mercoledì 17 settembre alle ore 21 all’Johan Cruijff Arena di Amsterdam (QUI LE INFO SU DOVE VEDERLA).

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, potrebbe apportare alcune modifiche rispetto all’undici titolare visto in queste prime uscite e, soprattutto, contro la Juventus. Probabile, però, che il tecnico non rinunci al 3-5-2 e ad alcuni capisaldi della sua rosa, come Lautaro Martinez e Thuram.

Di seguito le probabili formazioni di Ajax-Inter: