14 Settembre 2025
Probabili formazioni di Ajax-Inter: Chivu cambia i titolari
Le possibili scelte di Heitinga e Chivu
Dopo un inizio titubante in campionato, l’Inter è pronta all’esordio in Champions League, con una trasferta subito molto delicata in casa dell’Ajax. La partita andrà in scena mercoledì 17 settembre alle ore 21 all’Johan Cruijff Arena di Amsterdam (QUI LE INFO SU DOVE VEDERLA).
Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, potrebbe apportare alcune modifiche rispetto all’undici titolare visto in queste prime uscite e, soprattutto, contro la Juventus. Probabile, però, che il tecnico non rinunci al 3-5-2 e ad alcuni capisaldi della sua rosa, come Lautaro Martinez e Thuram.
Di seguito le probabili formazioni di Ajax-Inter:
17 Settembre 2025 – 21:00
Johan Cruijff Arena, Amsterdam
Ajax 4-2-3-1
Formazione1 – Jaros 2 – Rosa 4 – Itakura 15 – Baas 5 – Wijndal 28 – Fitz-Jim 8 – Taylor 7 – Moro 23 – Berghuis 10 – Gloukh 25 – Weghorst John Heitinga
Panchina
22 Pasveer, 12 Heerkens, 41 Alders, 37 Sutalo, 17 Edvardsen, 16 McConnell, 24 Mokio, 3 Gaaei, 6 Regeer, 18 Klaassen, 11 Godts
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 25 Akanji, 42 Palacios, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 22 Mkhitaryan, 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
