14 Settembre 2025

Probabili formazioni di Ajax-Inter: Chivu cambia i titolari

Le possibili scelte di Heitinga e Chivu

Dopo un inizio titubante in campionato, l’Inter è pronta all’esordio in Champions League, con una trasferta subito molto delicata in casa dell’Ajax. La partita andrà in scena mercoledì 17 settembre alle ore 21 all’Johan Cruijff Arena di Amsterdam (QUI LE INFO SU DOVE VEDERLA).

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, potrebbe apportare alcune modifiche rispetto all’undici titolare visto in queste prime uscite e, soprattutto, contro la Juventus. Probabile, però, che il tecnico non rinunci al 3-5-2 e ad alcuni capisaldi della sua rosa, come Lautaro Martinez e Thuram.

Di seguito le probabili formazioni di Ajax-Inter:

17 Settembre 2025 – 21:00
Johan Cruijff Arena, Amsterdam
logo Ajax
Ajax 4-2-3-1
Formazione
1 – Jaros 2 – Rosa 4 – Itakura 15 – Baas 5 – Wijndal 28 – Fitz-Jim 8 – Taylor 7 – Moro 23 – Berghuis 10 – Gloukh 25 – Weghorst John Heitinga
Panchina
22 Pasveer, 12 Heerkens, 41 Alders, 37 Sutalo, 17 Edvardsen, 16 McConnell, 24 Mokio, 3 Gaaei, 6 Regeer, 18 Klaassen, 11 Godts
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 31 – Bisseck 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 25 Akanji, 42 Palacios, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 22 Mkhitaryan, 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo:
Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.