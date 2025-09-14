Dove vedere Ajax-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Ajax-Inter, 1^ giornata Champions League

Dopo la brutta sconfitta nel derby d’Italia, l’Inter si prepara all’esordio in Europa, che sarà in trasferta ad Amsterdam. Alla Johan Cruijff Arena, i nerazzurri afronteranno l’Ajax, in una gara subito molto delicata per dare un cambio di rotta immediato a questo inizio di stagione.

Il calcio d’inizio di Ajax-Inter, match valido per la prima giornata del girone di Champions League 2025/2026, è fissato per mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI AJAX-INTER).

Ajax-Inter, dove vederla: Sky o Prime Video?

Ajax-Inter verrà trasmessa mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 in diretta tv su Prime Video. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di Prime Video su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara che si disputerà alla Johan Cruijff di Amsterdam, sarà disponibile solo in diretta streaming.

