Romano: “Esclusione Sommer? Dall’inizio era chiara una cosa”

Dopo i chiarimenti fatti da Cristian Chivu durante la conferenza stampa di ieri sera, ecco che giungono nuove conferme sul caso Sommer. Il portiere svizzero, confermato dal primo minuto dal tecnico rumeno nonostante gli errori commessi contro la Juventus, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano non sarebbe mai stato messo in discussione dallo staff tecnico nerazzurro.

Contrariamente alle indiscrezioni circolate nelle ore successive alla sconfitta di Torino, da parte di Chivu e dei suoi collaboratori non vi sarebbe mai stata l’idea di escludere Sommer dai titolari di Ajax-Inter. Proprio a causa del momento complicato, l’estremo difensore sarà regolarmente tra i pali dall’inizio, mentre Josep Martinez avrà altre opportunità in avanti.

Queste le parole di Romano: “A noi non è mai risultato che Chivu volesse cambiare e puntare su Pepo Martinez, un discorso mai decollato. E’ un portiere di cui Chivu ha stima, ma non ha mai voluto creare un problema a Sommer. Poi dalle prossime partite potrà essere diverso, ma stasera il portiere sarà Sommer e non risultavano cambiamenti da quel punto di vista”.