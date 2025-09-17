Bufera sul ritorno in panchina di Mourinho: “C’è l’accordo”

José Mourinho è pronto a tornare in panchina a poche settimane dall’esonero dal Fenerbahce. Il tecnico, licenziato dal club turco per essere stato sconfitto dal Benfica nei preliminari per entrare in Champions League, ha allo stesso tempo incassato una buonuscita faraonica da circa 15 milioni di euro per essere stato allontanato dall’incarico.

A far discutere adesso, però, è la nuova destinazione. Dopo la clamorosa sconfitta di ieri sera contro il Qarabag, proprio il Benfica ha deciso di esonerare Bruno Lage. Al suo posto, stando a quanto riferito da CNN Portugal, sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima con José Mourinho.

Da qui la rabbia dei tifosi del Fenerbahce per l’assurdo epilogo di questa vicenda. Lo Special One, infatti, è stato duramente attaccato da alcuni sostenitori turchi prima per aver mancato la qualificazione all’attuale Champions League, poi per aver incassato la mega buonuscita una volta esonerato, e infine per aver accettato la proposta del Benfica.

Su X, ad esempio, questo è stato il duro commento di un tifoso del Fenerbahce: “Se questo è vero dovrebbe essere squalificato da tutte le competizioni europee perché c’erano voci al riguardo quando il Fenerbahçe giocava contro il Benfica se questo è vero allora si può capire perché ha perso quel turno eliminatorio di proposito”.