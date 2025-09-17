Chivu: “Sommer? Lo confermo, ma dico una cosa su Martinez”

Al ritorno da ex alla Johan Cruijff Arena, Cristian Chivu questa sera farà il suo esordio in Champions League da allenatore dell’Inter. Sarà dunque parecchia l’emozione per il tecnico rumeno che allo stesso tempo cercherà di rimanere lucido per non perdere di vista il grande obiettivo della serata: ottenere i tre punti sull’Ajax e lasciarsi alle spalle le ultime due sconfitte di campionato. Intervistato ai microfoni di Prime Video, ecco di cosa ha parlato.

ESORDIO IN CHAMPIONS – “Serata perfetta? Manca la prestazione e la vittoria, sto pensando a questo. Conosco l’ambiente, lo stadio, le ambizioni di questa società e quello che pensano quando affrontano una squadra italiana. Mi aspetto una partita ostica e so che lo sarà, noi dovremo essere pronti ad accettare i momenti della gara e provare a portarla a casa”.

LA PARTITA – “In Champions è sempre importante partire bene, mi aspetto di fare quel piccolo salto che a questa squadra manca in termini di risultati, perché le prestazioni le abbiamo fatte. So chi sono, ho i miei sogni, so che metto l’anima, dedico tempo e cerco sempre di aiutare i miei ragazzi. Non penso a me stesso, la coscienza è più importante della reputazione e la mia coscienza è a posto”.

SOMMER – “Lo confermo perché è un gran portiere, non è giusto metterlo in piazza e tirargli i sassi solo perché qualcuno pensa che ha fatto degli errori. Non dobbiamo ricordargli questo, ho un gruppo da gestire e non posso essere drastico al primo errore che uno fa o non fa, non sarebbe coerente con quello che faccio dentro lo spogliatoio. Dal punto di vista umano hanno bisogno del mio supporto, solo con la fiducia si possono portare a casa risultati importanti. Ho grande rispetto per Martinez e lo sa anche lui, prima o poi arriverà il suo momento”.