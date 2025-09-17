Dumfries: “Contento di Chivu. Juve? Sconfitti per dettagli”

Intervenuto in conferenza stampa insieme a Cristian Chivu, ieri sera Denzel Dumfries ha parlato del suo ritorno in Olanda in un match molto sentito come quello di questa sera contro l’Ajax. L’esterno, inoltre, è tornato sulla sconfitta incassata lo scorso sabato a Torino contro la Juventus, analizzando soprattutto le reti subite nel finale di gara. Queste le sue parole:

AMSTERDAM – “Tornare qui è bello, ho visto anche Chivu tra i giocatori rappresentati allo stadio. L’Ajax è sempre una buona squadra, ha un gioco dinamico e hanno molte qualità individuali. Seguo il campionato olandese, ho visto le loro gare e hanno una buona idea di gioco“.

CHIVU – “Non ho mai visto una partita di Chivu all’Ajax, ma è molto conosciuto in Olanda. Lo conoscevo bene anche senza vederlo giocare. Tutti lo considerano un vincente e lui cerca di mostrare la sua mentalità vincente a noi giocatori. Cerca di mostrarci ciò che dobbiamo fare per migliorare. Sono contento di averlo come allenatore“.

COSA NON FUNZIONA – “Non direi: contro la Juventus c’erano delle occasioni in cui abbiamo concesso gol troppo facilmente. Su questo abbiamo lavorato insieme, dobbiamo migliorare. Abbiamo comunque dominato, pur perdendo per dettagli. Abbiamo tanta esperienza, sappiamo come riprenderci”.

GOL NEL FINALE – “Ne abbiamo parlato di questo tema: prendiamo troppi gol, soprattutto nei momenti sbagliati. Dobbiamo capire i momenti e imparare. Dipende anche dalla partita, con la Juventus abbiamo fatto una buona gara ma abbiamo concesso gol in maniera troppo facile. Dobbiamo imparare da questo, provando a giocare un po’ anche in maniera diversa da come sappiamo. Dobbiamo cambiare un po’ la nostra mentalità“.

CHAMPIONS – “In Champions League si gioca per vincere e questo è sempre l’obiettivo. Siamo un grande Club e siamo capaci di lottare per questo. Ma domani è solo la prima partita. Sicuramente in questa competizione ogni volta l’obiettivo è quello di vincere“.

CARATTERE – “Il campionato non è iniziato come volevamo, abbiamo perso due gare importanti. Siamo una squadra che gioca da tempo insieme e sappiamo come tornare a fare bene. Vogliamo iniziare bene in Champions League. Ora tocca a noi trovare nuove motivazioni e fare meglio. Abbiamo esperienza e carattere e ci siamo guardati negli occhi per migliorare: ho piena fiducia nel fatto che lo faremo“.

INTER – “Non lo so, ma abbiamo tantissima esperienza e una rosa che sa cosa serve in certe gare. Non aver cominciato bene ci serve a motivarci per il futuro, domani vogliamo vincere”.