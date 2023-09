Com’è andato l’ESORDIO di Pavard? I voti dei giornali alla sua partita

Real Sociedad-Inter ha visto l’esordio dal primo minuto di molti nuovi acquisti. Tra questi, il più atteso era Benjamin Pavard, che non ha certo avuto vita facile contro Barrenextea. Com’è andato l’esordio del difensore francese?

Secondo Tuttosport, la gara del francese è stata buona, nonostante il cliente scomodo davanti. Alla fine, Pavard “è uno dei pochi a non scomporsi” contro il grande pressing dei baschi. Non è d’accordo La Gazzetta dello Sport, che evidenzia la “costante sofferenza” del francese, precisando come comqune riesca a tenere botta.

Nel mezzo si trova il Corriere dello Sport. Per il quotidiano romano, Pavard è coinvolto appieno nelle difficoltà nerazzurre del primo tempo, ma ha la capacità di riprendersi nella ripresa. Un po’ come tutta la squadra.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 5.5 – “Costante sofferenza, mai supportato da Dumfries. Tiene botta almeno in un paio di uno contro uno: la stoffa c’è, il resto ancora no”.

Corriere dello Sport 6 – “Anche lui travolto dagli imbarazzi del primo tempo interista ma riesce a riprendersi”.

Tuttosport 6.5 – “Esordio nerazzurro, nonostante abbia di fronte lo scatenato Barrenetxea, è fra i migliori”.

Passione Inter 6 – “Barrenextea è un cliente scomodo, ma tiene. Non spinge tanto in fase offensiva, ma è uno dei pochi a non scomporsi di fronte alla pressione asfissiante della squadra di Alguacil”.

Infine, ecco anche alcuni numeri della prestazione di Pavard (dati FotMob):