Sommer SALVA l’Inter: i voti dei giornali alla sua partita

Dopo 4 partite in cui era stato spesso spettatore non pagante, Yann Sommer è salito in cattedra nella sfida di Champions League tra Real Sociedad e Inter. L’estremo difensore svizzero ha sfoderato una prestazione importante, fondamentale per evitare il tracollo dei nerazzurri.

Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, per la quale il riflesso su Oyarzabal “vale la serata”. Mentre, per il Corriere dello Sport, le sue parate nel secondo tempo mettono “al sicuro” la retroguardia nerazzurra.

Secondo Tuttosport, invece, la parata sul capitano dei baschi è un intervento “miracoloso”, che permette all’Inter di rimanere in piedi, in un momento di massima difficoltà.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “C’è tanto di svizzero, in questo punto. Attento sulla punizione di Mendez, ma il riflesso su Oyarzabal cancella il 2-0 e vale la serata”.

Corriere dello Sport 7 – “Salvato dal palo, ma il sinistro di Mendez è imprendibile. L’Inter barcolla, lui la mette al sicuro due volte nel secondo tempo sulla punizione di Mendez e su Oyarzabal”.

Tuttosport 7.5 – “Attento su Kubo e Mendez, è miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal a inizio ripresa che tiene in piedi i suoi. Il punto è soprattutto suo”.

Passione Inter 7 – “Non dà un bel pallone a Bastoni, ma è il difensore poi a combinare la frittata. Attento su Kubo e Brais Mendez. Strepitoso su Oyarzabal, tiene in vita l’Inter. E a conti fatti è fondamentale per il risultato finale”.