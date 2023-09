Lautaro segna ancora: ora è nella storia dell’Inter in Champions

Lautaro Martinez non ha giocato una buona gara contro la Real Sociedad, ma è comunque stato decisivo. Grazie a una sua zampata da rapace d’area di rigore, i nerazzurri hanno acciuffato un pareggio insperato nei minuti finali. Un gol importante, che permette al Toro di entrare nella storia del club.

Grazie al gol dell’Estadio Municipal de Anoeta, il capitano dell’Inter ha segnato il gol numero 200 in Champions League del club nerazzurro. Non solo, Lautaro ha messo a segno anche il suo centro numero 11 nella massima competizione europea, agganciando in classifica Hernan Crespo, al terzo posto. Al primo c’è Adriano con 14 gol.