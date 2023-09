Troppi cambi in Champions? Inzaghi difende il suo turnover

L’Inter ha faticato tanto contro la Real Sociedad, nella prima gara della Champions League 2023/2024. I nerazzurri sono stati in balìa dei baschi per quasi tutta la gara, riuscendo ad agguantare il pareggio, in maniera fortuita, nei minuti finali. Oltre alle tante prestazioni individuali negative, a non convincere sono state anche le scelte iniziali di Simone Inzaghi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha optato per un turnover massiccio, cambiando 5 giocatori rispetto al Derby, tutti, tranne De Vrij, all’esordio stagionale dal 1′. Una scelta che il tecnico ha difeso anche nel post-partita, ma che, di fatto, ha fatto fare un netto passo indietro ai nerazzurri.

Per l’Inter attuale, sottolinea la Rosea, è ancora troppo presto per cambiare così tanti elementi, senza pensare di perdere i riferimenti e di consegnarsi agli avversari, specie quando sono aggressivi come la Real Sociedad.

L’opinione di Passione Inter

I tanti cambi hanno mostrato senza dubbio un Inter diversa e meno sicura, in una gara già di per sé complessa. Inzaghi, però, è stato chiaro: si proseguirà su questa via. I nerazzurri sono attesi da tanti impegni ravvicinati e il tecnico ha bisogno di sfruttare tutta la rosa a disposizione. Ora bisogna trovare il modo per bilanciare le rotazioni, senza avere questo tipo di tracolli prestazionali.