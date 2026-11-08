Bastoni torna disponibile dopo la squalifica e trova posto da titolare nella difesa dell’Inter, che affronta il Como con l’obiettivo di restare agganciata a Lazio e Roma, entrambe vittoriose nel fine settimana. Tre punti in palio che pesano nella corsa ai piani alti della classifica.

Chivu sceglie un 3-5-2 con J. Martinez tra i pali. In difesa, insieme a Bastoni, agiscono Akanji e Carlos Augusto. Sulle fasce trovano posto Spence a destra e Dimarco a sinistra. In mediana spazio a Barella, Calhanoglu e Zielinski. In avanti, con Lautaro ancora assente, il tandem offensivo è composto da Esposito e Thuram.

Il Como di Fabregas risponde con un 4-2-3-1: Sanchez in porta, difesa con Couto, Ramon, Kempf e Valle. A centrocampo Perrone e Milla come schermo, con Da Cunha, Paz e Baturina sulla trequarti. Punta centrale Douvikas.

A dirigere la gara sarà l’arbitro Chiffi, assistito da Colarossi e Bahri. Quarto ufficiale Marcenaro, al VAR Paterna con Gariglio come AVAR.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Bonny, Diouf, Jones, Mkhitaryan, Pavard, Bisseck, Bovio, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Butez, Vigorito, Caqueret, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli, De Paoli. Allenatore: Cesc Fabregas.