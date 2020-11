Camerun, paura per Samuel Eto’o: grave incidente stradale, l’ex Inter ricoverato per accertamenti

La notizia è stata oscurata – tra le altre cose – dalla canea delle ultime ore tra convocazioni con le Nazionali, partenze dei giocatori e intercessioni delle ASL locali che ne hanno impedito – rigorosamente a macchia di leopardo – il raggiungimento di Coverciano: intanto, però, la notizia va data, ed è che Samuel Eto’o, ex calciatore dell’Inter del Triplete, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in Camerun, in seguito al quale il suv guidato dall’ex giocatore è andato completamente distrutto.

A riportare l’accaduto è la BBC, che aggiorna anche sulle condizioni di Eto’o, il quale, in questo momento, sarebbe ricoverato in condizioni stabili: l’ex calciatore ha subìto un trauma cranico e dovrà rimanere almeno qualche giorno sotto controllo medico. A quanto risulta, Eto’o stava rincasando da alcuni festeggiamenti nei pressi di Nkongsamba (una cittadina camerunense). Poco chiara la dinamica dell’incidente: si parla di uno scontro con un autobus, ma non è definitivamente chiarito se l’ex calciatore avesse perso il controllo del proprio mezzo prima dell’impatto o se i fatti si siano svolti in altro modo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<