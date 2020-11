Social – Vidal carica l’Inter: “Continuiamo a combattere, i risultati arriveranno”

Era l’uomo che Conte voleva maggiormente per la sua Inter, e oggi è stato tra i migliori in campo contro l’Atalanta, in un pomeriggio che – ancora una volta – non ha regalato ai nerazzurri di Milano il risultato che speravano. Arturo Vidal c’è, è in forma, gioca, combatte: e, oltre a quanto non si veda già in campo, è il primo a credere che la situazione – in quanto a risultati – possa presto risollevarsi anche a giudicare dalla sua attività social.

Il calciatore cileno, infatti, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un post sulla partita di oggi, con una didascalia che è tutto un programma su quello che sarà l’obiettivo dell’Inter a partire da dopo la sosta per le Nazionali: traduzione, tornare a vincere. Scrive infatti Vidal: “Forza Inter – si legge – Continuando a lottare, si vedranno i risultati che meritiamo!”. Ecco il suo post pubblicato su Instagram:

