Social – Eto’o rassicura sulle sue condizioni dopo l’incidente: “Sto bene, per miracolo non ho riportato danni”

Dopo lo spavento di ieri, ecco che a rassicurare tutti sulle proprie condizioni ci ha pensato lo stesso Samuel Eto’o. L’ex centravanti dell’Inter, coinvolto in un incidente con un pullman in Camerun mentre era alla guida della sua auto di ritorno da un matrimonio, era stato immediatamente ricoverato nell’ospedale più vicino per verificare il suo stato di salute. Come scritto dall’ex calciatore su Instagram, per fortuna – nonostante il bruttissimo impatto – non ha riportato danni particolarmente gravi.

Questo il post: “Questa sacra unione celebrata con un tradizionale matrimonio tra il mio amato fratellino Oliver Kadji e la sua affascinante fidanzata – ai quali dico grazie e auguro di poter avere tutta la felicità possibile – è stata per me l’occasione di riscoprire con tante emozioni e piacere, la sontuosa regione occidentale del mio paese, il Camerun, dove ho trascorso momenti indimenticabili! Sulla strada del ritorno, ho avuto uno sfortunato incidente d’auto, che mi ha fatto quasi dimenticare i miei passi di danza del giorno prima. Ma voglio rassicurarvi, sto bene. Grazie al Signore, per avermi tirato fuori di lì miracolosamente senza danni fisici”.

