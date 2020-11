La caviglia di Felipe Melo fa crack: brutto infortunio per l’ex Inter

Felipe Melo torna a far parlare di sé, ma questa volta non per episodi fuori dagli schemi. Il brasiliano, ex Inter, ha infatti subito un brutto infortunio durante la partita tra Palmeiras e Vasco Da Gama e dovrà operarsi.

Il brasiliano si è fratturato la caviglia e già nella serata di oggi andrà sotto i ferri prima di cominciare un lungo periodo di recupero che lo vedrà lontano dai campi di gioco per almeno tre mesi. Felipe Melo con il Palmeiras, squadra della quale è il capitano, vanta 110 presenze oltre ad un titolo carioca vinto nel 2018.

“Il centrocampista Felipe Melo ha riportato una frattura alla caviglia sinistra e sarà operato lunedì. Il recupero richiederà dai tre ai quattro mesi. Buon recupero, capitano!” è il comunicato del club paulista.

