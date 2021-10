Eto’o sull’esperienza all’Inter: “Moratti una specie di Dio, Mou un fenomeno”

Quanto amore ancora per i colori nerazzurri

Intervistato da Marca, Samuel Eto'o , leggendario attaccante camerunense consacratosi al Barcellona prima di vincere tutto anche con l' Inter , è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro, paragonandola proprio a quella storica in Catalogna.

Eto'o, con molto affetto, ha dichiarato: "Scegliere fra Barcellona e Inter? Non posso. È lo stesso amore: mamma e papà. Non riesco a scegliere. Sono arrivato al Barça grazie a Joan Laporta. Sono andato perché ha insistito per portarmi in blaugrana. E poi, all'Inter, ho incontrato una specie di 'Dio', ossia Massimo Moratti. Un uomo incredibile e amorevole. E ho fatto bene in entrambi i club".