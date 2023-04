Saranno le due partite più importanti delle loro carriere. Simone Inzaghi e Stefano Pioli nel doppio euroderby di metà maggio si giocano tantissimo: sarà gloria immensa o delusione cocente. Non c’è una una via di mezzo. Ottenere il pass per la finale di Istanbul proprio contro la rivale avrebbe un valore inestimabile, ma si può dire lo stesso, in maniera diametralmente opposta, per quella che soccomberà. Ecco perché, anche nella valutazione globale sui due tecnici, c’è in palio tantissimo. Ma andiamo a vedere i precedenti delle loro sfide.

IL BILANCIO – Inzaghi e Pioli si sono già affrontati 18 volte. Il primo da allenatore di Inter e Lazio, il secondo sedendo sulle panchine di Inter, Milan e Fiorentina. Il bilancio complessivo è di 5 vittorie per Stefano, 9 per Simone e 4 pareggi. Una statistica che strizza l’occhio ai nerazzurri. Così come quella sugli incontri dei due tecnici nei derby della Madonnina: 2 successi per Pioli, 3 per Inzaghi e 2 pari. Anche qui, è il piacentino a prevalere. Nel dettaglio: ha vinto gli ultimi due incontri, in campionato (1-0) e Supercoppa (3-0), e il ritorno nella semifinale di Coppa Italia della passata stagione (3-0). E qui abbiamo un altro dato: quando Simone vince, almeno per ora, non prende mai gol. Invece Pioli si è imposto nel pesantissimo derby di ritorno nella scorsa Serie A (2-1) grazie alla doppietta di Giroud, che di fatto è stato il passo decisivo per la vittoria dello scudetto, e nel primo match di quest’anno (3-2). Chiudono il bilancio i pareggi in Coppa Italia (0-0) e quello dell’andata nel campionato 2021/2022 (1-1).

Il 10 e il 16 maggio andranno in scena i derby numero 4 e 5 della stagione, mai accaduto nella storia. Fino ad ora la tradizione europea nei confronti diretti ha sempre ricompensato il Milan (2 qualificazioni su 2 in Champions), mentre nel totale delle sfide tra le due squadre è l’Inter (87 successi a 79, su 235 incontri) ad essersi imposta più volte. E il duello tra gli allenatori premia Inzaghi. Vedremo quale delle tre statistiche avrà il peso maggiore, e se ci sarà qualche dato in controtendenza.