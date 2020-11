EURORIVALI – Tonfo Real Madrid in casa contro il Deportivo Alavés. Infortunio per Hazard

Dopo la bella prestazione di mercoledì in Champions League contro l’Inter, il Real Madrid sembrava aver passato il momento difficile di inizio stagione. Questa sera invece in Liga Spagnola arriva un’incredibile sconfitta contornata dall’ennesimo infortunio ad Eden Hazard.

La squadra di Zinedine Zidane nell’11^ giornata di campionato perde 2-0 contro il Deportivo Alavés grazie alle reti di Lucas Perez nel primo tempo su rigore e di Joselu nella ripresa. Solo nel finale la rete di Casemiro. Le notizie per il tecnico francese non finiscono qui: al 25′ infatti Hazard è uscito per infortunio. Ora i Blancos restano a 17 punti in classifica, a meno 6 dalla capolista Real Sociedad.

