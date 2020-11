Più utile che appariscente, Conte può puntare anche su Darmian

E’ arrivato dal Parma tra lo scetticismo di molti tifosi, ma ora sembra passata da una vita: Matteo Darmian è diventata una pedina importante di questa Inter. Sin dal primo giorno da quando ha indossato la maglia nerazzurra il laterale azzurro ha lavorato in silenzio e si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa da Antonio Conte.

Anche oggi, nel match molto importante contro il Sassuolo dopo una settimana difficile, non era facile incidere come ha fatto Darmian, soprattutto trovandosi di fronte un avversario insidioso come Jeremie Boga. L’ex Parma invece ha giocato una partita concreta, solida, precisa, dando un’attenta copertura in difesa ma allo stesso tempo spingendo in avanti nei momenti giusti. Il 3-0 di Roberto Gagliardini infatti porta anche la sua firma, con un assist preciso dopo una cavalcata sulla destra. Molta più utilità che appariscenza, Darmian ha lavorato in silenzio ed ora Conte può contare anche su di lui.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<