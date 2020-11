Sassuolo, Lazio ma anche Atalanta: l’Inter migliore si è vista lontano da San Siro

L’atteggiamento diverso delle squadre è sicuramente la ragione principale, ma le migliori prestazioni dell’Inter di questo inizio di stagione complicato le abbiamo potute ammirare lontano da San Siro. Oggi forse per risultato e prova messa in campo, abbiamo assistito alla miglior gara dei nerazzurri di questi primi due mesi, e non era facile su un campo come quello del Sassuolo viste le assenze e la sconfitta di mercoledì in Champions League.

Il fattore campo per via delle gare giocate a porte chiuse è quasi annullato. Diciamo quasi perché l’atteggiamento delle squadre cambia radicalmente. L’Inter infatti ha dimostrato difficoltà ad affrontare squadre chiuse, che difendono molto compatte nei propri 30 metri. Cosa che inevitabilmente non avviene quando è la squadra nerazzurra a giocare in trasferta. Non è un caso infatti che oggi, ma anche contro Lazio, Atalanta e Real Madrid sono arrivate le migliori prestazioni della stagione, nonostante in quest’ultime non sia arrivata la vittoria. I nerazzurri conquistano così i 3 punti per la terza volta in trasferta in campionato, contro le due vittore interne su Fiorentina e Torino.

