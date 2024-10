Fabregas studia da Inzaghi: “C’è una cosa che gli ruberei”

E’ stato un buon inizio di campionato sino a questo momento per il Como di Cesc Fabregas. La formazione neopromossa ha già collezionato ben 8 punti in 7 partite e si candida per essere una delle squadre rivelazione di questo campionato. Il tecnico spagnolo, però, sa bene quanto ancora sia complicata la strada verso la salvezza in un campionato imprevedibile come quello italiano.

Una Serie A che secondo Fabregas vede quest’anno ancora l’Inter favorita alla vittoria finale: “Per la Serie A la squadra più forte secondo me è l’Inter. Ha una grande esperienza, giocatori fortissimi e con Inzaghi che è arrivato a giocarsi una finale di Champions League e che l’anno scorso faceva sembrare tutto facile partita dopo partita. Contro il Manchester City quest’anno hanno fatto una grandissima partita, è la squadra più consolidata”.

Nell’intervista su Sportmediaset, lo spagnolo ha rivelato di essere un grande ammiratore di Simone Inzaghi: “Gli ruberei tutti i movimenti del suo 3-5-2, non è un modulo che ho mai utilizzato ma mi sembra interessante. Tutti i movimenti, quando il braccetto si alza e finisce come attaccante, o quando Barella si abbassa e finisce quasi centrale, altre Lautaro fa il terzino, Pavard e Darmian che si scambiano la posizione. Sembra anarchia totale, invece c’è tanto lavoro dietro”.