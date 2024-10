Assalto Psg per Thuram: l’Inter ha TRE sostituti

La stagione sin qui superlativa di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter ha riacceso l’interesse nei suoi confronti da parte del Paris Saint Germain. I francesi, alla ricerca di un centravanti dopo la partenza di Kylian Mbappé, già in passato hanno bussato alla porta dell’attaccante nerazzurro.

Come scritto più volte, sul contratto di Thuram esiste una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 90 milioni di euro. Davanti al pagamento di quest’ultima, dunque, l’Inter verrebbe scavalcata senza alcuna possibilità di opporsi. Come riferito da Calciomercato.it, nel caso in cui il Psg si decidesse a lanciare un’offensiva per Thuram, il club nerazzurro avrebbe tre nomi sul taccuino.

Il primo è quello di Gabriel Jesus, vecchio pallino di Piero Ausilio sin dai tempi del Palmeiras. Il secondo Lois Openda, talentuoso attaccante della nuova generazione belga di proprietà del Lipsia. L’ultimo, invece, Kolo Muani che proprio il Psg potrebbe mettere sul piatto dei nerazzurri come contropartita per far scendere la parte cash.

Rimane valida la pista che porta a Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille. Per l’attaccante canadese, che non rinnoverà l’accordo con i francesi, la concorrenza sembra però essere molto elevata.