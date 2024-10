Tah-Inter, annuncio ufficiale: “Ci possono essere novità”

Jonathan Tah si appresta a diventare il grande intrigo del mercato dell’Inter. Il forte difensore tedesco, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen, è uno dei principali obiettivi del club nerazzurro per la prossima estate a costo zero.

Nelle ultime settimane si è vociferato anche della possibilità per l’Inter di anticipare il colpo a gennaio così da sorprendere le tante concorrenti sul calciatore. A stroncare subito le speranze dei tifosi nerazzurri, però, ci ha pensato il direttore sportivo dei tedeschi Simon Rolfes ai microfoni di Kölner Stadt-Anzeiger: “Non abbiamo intenzione di vendere Jonathan in inverno”.

In ogni caso, in vista della scadenza del prossimo giugno, Tah rimane un nome molto concreto per l’estate 2025 per l’Inter. I nerazzurri potrebbero perdere almeno un difensore tra Acerbi e de Vrij, entrambi giunti all’ultimo anno di contratto, e con il difensore tedesco andrebbero a rinforzare e ringiovanire allo stesso tempo il reparto arretrato.

Nonostante sia stato proprio Tah ad inizio settembre a rivelare in un’intervista di non voler rinnovare l’accordo in scadenza, il ds del Leverkusen non sembra essersi ancora dato per vinto: “Rinnovo? Nel calcio nulla è da escludere, ci possono sempre essere novità. Al momento la situazione è questa, ma non abbiamo mai escluso nulla. La porta non è chiusa”.

Attualmente, in Germania considerano in realtà scarse le chance di un nuovo rinnovo da parte del difensore. Tra i club più accreditati, invece, viene fatto soprattutto il nome dell’Inter che dovrà vedersela con la temuta concorrenza della solita Premier League.