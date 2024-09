Tah all’Inter a zero: c’è l’ANNUNCIO del giocatore

Il futuro della difesa dell’Inter potrebbe subire presto una svolta improvvisa, grazie a un annuncio arrivato in queste ultime ore. Infatti, uno dei principali obiettivi a costo zero dei nerazzurri per la prossima stagione ha da poco rivelato quale sarà il suo futuro.

Si tratta di Jonathan Tah, che, intervistato da Süddeutsche Zeitung, ha annunciato la decisione di non rinnovare il suo contratto con il Bayer Leverkusen, in scadenza nel giugno 2025. Una presa di posizione importante, che potrebbe spianare la strada all’Inter per un suo ingaggio a parametro zero nei prossimi mesi.

L’opinione di Passione Inter

Classe 1996, Tah potrebbe risolvere in anticipo uno dei punti nevralgici del prossimo mercato nerazzurro: l’acquisto di un difensore centrale che ringiovanisca il reparto nella posizione di Acerbi e De Vrij. Il tedesco non rappresenterebbe un acquisto in prospettiva, come paventato da Oaktree, ma sarebbe comunque un titolare, pronto a rinforzare il reparto a basso costo.