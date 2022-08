FFP, UEFA pronta a sanzionare 10 club: ecco cosa rischia l’Inter

Le possibili sanzioni in arrivo per il club nerazzurro

La UEFA si prepara ad annunciare diverse sanzioni per 10 club europei, questo è quello che riporta il The Times. Secondo il quotidiano, la UEFA è pronta sanzionare diversi club (tra cui Inter, Roma e Juventus) sul FFP riferito fino alla stagione 2020/2021.

Partiamo con il dire che il club nerazzurro era a conoscenza di tutto, da diversi mesi. Come aveva annunciato nei documenti legati ai primi 9 mesi di esercizio 2021/2022, l'Inter prevedeva delle sanzioni - come diversi altri club in giro per l'Europa - che sarebbero poi tramutate nella firma di un nuovo settlement agreement. Questo permetterà, ovviamente, di alleggerire le eventuali sanzioni che potrebbero combinare contributi finanziari (multe) e limitazioni.