Durante la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter, un episodio ha attirato l’attenzione nel corso del primo tempo. Nei pressi dell’area nerazzurra si è verificato uno scontro tra Alessandro Bastoni e Nico Paz, con il centrocampista argentino che ha protestato dichiarando di aver ricevuto una manata dal difensore nerazzurro.

L’arbitro Michael Fabbri è intervenuto immediatamente. Le immagini della Ref CAM hanno catturato le parole del direttore di gara rivolte a Paz: “No, no, no… Assolutamente involontario, Nico: sta correndo. No, sta correndo“.

La spiegazione fornita da Fabbri ha chiarito la dinamica dell’episodio, attribuendo il contatto alla naturale corsa di Bastoni piuttosto che a un gesto intenzionale. L’intervento immediato dell’arbitro ha evitato che la situazione potesse degenerare in ulteriori discussioni durante il match e anche post gara, considerando che Bastoni nelle ultime settimane è al centro del dibattito.