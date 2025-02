“Fatta l’Inter per Napoli”: Inzaghi ha già deciso i TITOLARI

L’obiettivo dell’Inter è arrivare in fondo a tutte le competizioni, compresa la Coppa Italia, che domani sera vedrà i nerazzurri impegnati contro la Lazio, nei quarti di finale. Tuttavia, l’imminente scontro Scudetto con il Napoli, avrà delle influenze sulle scelte di Inzaghi, che in questo periodo concitato deve gestire al meglio le energie.

Secondo Tuttosport, il tecnico non solo avrebbe deciso chi mandare in campo domani a San Siro, ma avrebbe anche già fatto l’Inter che scenderà in campo allo stadio Maradona. Inevitabilmente, dovrebbe essere una formazione che vedrà tutti i titolarissimi in campo, escluso l’infortunato Sommer.

In campo, dunque, ci dovrebbero essere Josep Martinez, protetto dal terzetto Pavard-Acerbi-Bastoni. In mezzo al campo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; ma, soprattutto, il ritorno della Thu-La in attacco, con Thuram al lavoro per tornare in campo contro il Napoli.