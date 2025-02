Cesari ATTACCA Lautaro dopo Inter-Genoa: “Non è permesso”

Lautaro Martinez è stato l’uomo decisivo in Inter-Genoa, regalando il primo posto in classifica in Serie A, poi certificato dalla sconfitta di ieri del Napoli. Il capitano nerazzurro si è andato a un’esultanza rabbiosa, con tanto di dita alle orecchie, in risposta alle critiche ricevute per lo sfogo post Juventus.

Secondo Graziano Cesari, però, l’attaccante argentino avrebbe però fatto un gesto non consentito dal regolamento: si è arrampicato sulle balaustre di San Siro per esultare con i suoi tifosi. L’ex arbitro ha sottolineato a Pressing come questo gesto sia vietato dalla regola numero 12, relativa ai festeggiamenti eccessivi.

Queste le sue parole:

“C’è una regola caduta in disuso, ma che c’è nel regolamento. Si tratta delle regola numero 12, sui festeggiamenti in occasione di una rete. L’esultanza di Lautaro? Non ci si può arrampicare sulle reti di recinzione, non è permesso. Lo diciamo perché in campo internazionale queste situazioni portano a un cartellino giallo”.